Quindicesimo bronzo per l’Italia (nella staffetta 4x100 misti maschili) ai Giochi olimpici di Tokyo e in totale sono ora 25 le medaglie conquistate dagli azzurri. Brutta sorpresa nella scherma dove la squadra di fioretto maschile è stata eliminata al primo turno.

"Ci vuole una profonda riflessione da parte della Federscherma – ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò -, tra tre anni ci sono i Giochi di Parigi: da domani si deve lavorare per ricostruire un ambiente. Complimenti - ha aggiunto - ai ragazzi del nuoto e alla Federazione per quello che hanno fatto: abbiamo dimostrato di essere i migliori in Europa, anche se le Olimpiadi sono un'altra competizione".

Nella piscina del Tokyo Acquatics Centre i quattro azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi hanno chiuso alle spalle di Usa (oro e record del mondo) e Gran Bretagna. "L'oro? – hanno commentato gli atleti – Ce lo prenderemo a Parigi 2024".

Il nuoto azzurro saluta Tokyo 2020 con sei medaglie insomma (due argenti e quattro bronzi), una in più della scherma (tre argenti e due bronzi) da sempre considerata il forziere italiano.

Nell'atletica, aspettando la finale di oggi dei 100 metri (in programma nel pomeriggio con Marcell Jacobs e Filippo Tortu) Sara Fantini si è classificata per la finale del martello donne con la misura di 71,68 che le è valso il 12esimo posto complessivo e quindi l'ammissione alla sfida in cui le migliori si giocheranno le medaglie.

Simon Biles ha rinunciato anche alla finale del corpo libero, mentre la ginnasta azzurra Vanessa Ferrari sognare un podio che ne coroni la carriera olimpica.

