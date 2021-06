Delusione per Filippo Tortu. A Madrid lo sprinter delle Fiamme gialle di origine sarda ha raggiunto solo il tempo di 10.27 nei 100 metri, dietro il sudafricano Gift Leotlela, che si è piazzato a 10.15.

A complicare la prestazione, come successo a Ginevra la settimana scorsa, anche in Spagna, per la tappa Silver del Continental Tour, ci si è messo il vento contrario: la brezza in finale era di -1.3 ed era stata contraria anche in batteria (-1.8) a condizionare in parte il 10.33 con cui Tortu si era qualificato per il turno decisivo.

Per l’atleta era la terza uscita stagionale sui 100 metri dopo il 10.18 di Rieti del 22 maggio e il 10.30 di sabato scorso a Ginevra.

