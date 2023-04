In vista dei 100 metri ai Mondiali in programma ad agosto a Budapest è sfida a distanza, sui social, tra il campione olimpico sui 100 metri Marcell Jacobs e il campione iridato Fred Kerley.

Lo statunitense, battuto dall'italiano sulla pista di Tokyo, non ha mai digerito la sconfitta ed è arrivato addirittura ad insultare pesantemente Jacobs al termine della rassegna iridata da lui vinta e alla quale l'italiano non partecipò per un infortunio.

Oggi, lo statunitense è tornato a "beccare" Jacobs, sminuendo la sua vittoria sui 60 metri agli Europei e affermando di non temerlo in vista dei mondiali. Jacobs ha risposto postando una foto su instagram della finale olimpica dove sopravanza Kerley sul traguardo e dicendo che quando "il gioco di fa serio il risultato è quello".

Kerley, risentito, ha rilanciato ancora su twitter, proponendo una sfida a due. "Dove vuoi e quando vuoi", è stata la risposta di Jacobs. La "gara" a distanza ha esaltato tutto l'ambiento sportivo al punto che anche Usain Bolt è intervenuto sui social: "La pista si fa incandescente", ha detto riferendosi allo scambio tra i due atleti. Non ha fatto mancare la sua opinione una leggenda dell'atletica come Michael Johnson: "Kerley vuole una gara 1v1 contro Jacobs. Jacobs dice sempre e ovunque. Il problema sarà probabilmente di denaro. Entrambi meritano assolutamente di essere pagati! Ma i soldi probabilmente non ci sono". Quindi, la conclusione della vecchia gloria Usa, "non ci sarà un testa a testa prima dei Mondiali".

© Riproduzione riservata