Angelo Agus, presidente dell'associazione italiana allenatori calcio in Sardegna, è il nuovo direttore generale "Capo scouting" dell’International Academy della Nazionale del Mediterraneo che parteciperà ai “Mondiali della Pace” nel 2025 in occasione del Giubileo. A conferirgli l'incarico il presidente Vincenzo Lipari. Agus è stato anche componente dello staff della Nazionale del Mediterraneo.

I Mondiali della Pace, che saranno presentati a Napoli, sono organizzati dalla Nazionale del Mediterraneo che è capofila del progetto “Mondiali della Pace di calcio” in partnership con la Pontificia Università Antonianum e con la Rete Internazionale Oikos Mediterraneo, che ha sede a Roma, l’organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi del Sud del Mondo nella tutela della biodiversità e per la diffusione di modelli di vita più sostenibili.

Al torneo, oltre che tutte le nazioni del continente africano e dei Paesi arabi, prenderanno parte le squadre provenienti dai Paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Oltre a Napoli e provincia, le gare si svolgeranno nelle capitali di tutte le nazioni partecipanti.

