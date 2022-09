Anche il mondo della vela piange la regina Elisabetta II d'Inghilterra, morta ieri a 96 anni, di cui 70 passati sul trono.

In Sardegna, lo Yacht Club Costa Smeralda ha voluto rendere omaggio alla sovrana e in segno di rispetto per la sua scomparsa ha ammainato a mezz'asta il guidone che sventola sul pennone del blasonato club velistico.

Non solo: due equipaggi di nazionalità britannica che partecipano alla Maxi Yacht Rolex Cup, in svolgimento in questi giorni nelle acque di Porto Cervo, oggi si sono presentati sul campo di regata con la bandiera listata a lutto e, subito dopo la partenza della gara, si sono ritirati per rispetto della loro monarca e della casa reale.

