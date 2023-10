Nasceva il 18 ottobre di 39 anni fa a Saint Paul, in Minnesota, Lindsey Vonn.

Per tanti anni punta di diamante della nazionale statunitense, ha vinto in totale 82 gare, aggiudicandosi 4 coppe del mondo generali e 16 di specialità (8 in discesa, 5 in SuperG e 3 in combinata).

Nel suo immenso palmares ci sono anche un oro e due bronzi olimpici, due ori, tre argenti e tre bronzi mondiali. Lindsey Vonn è stata la donna più vincente della storia dello sci alpino, ora è scesa al secondo posto sorpassata dalla connazionale Mikaela Shiffrin.

Sciatrice polivalente, è tra i pochi atleti ad aver vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ogni specialità, ma è stata assoluta dominatrice delle discipline veloci, discesa libera e Super G.

Fino alla stagione 2006-2007 ha gareggiato come Lindsey Kildow, il suo cognome all’anagrafe. Dopo il matrimonio con l'ex sciatore Thomas Vonn, il 29 settembre 2007, ha adottato il cognome del marito e dalla stagione 2007-2008 si è iscritta alle liste FIS come "Lindsey Vonn". Il 27 novembre 2011 ha annunciato la separazione dal marito, ma ha comunque continuato a utilizzare il cognome Vonn.

Nel 2019 ha annunciato il ritiro mettendo fine a una carriera straordinaria, che resterà nella storia dello sci alpino.

