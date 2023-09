Grande nuoto a Sassari sabato nella piscina esterna dell'impianto di Lu Fangazzu: alle 17 parte il 1° Trofeo Stefano Nurra, organizzato dalla Sport Full Time e dalla famiglia del tecnico ed esperto di biomeccanica sassarese, scomparso nel 2022 in Turchia a 52 anni .

Alla manifestazione prenderanno parte una sessantina di atleti e atlete. Le stelle sono il fuoriclasse Filippo Magnini che ha già collaborato con la società sassarese, Benedetta Pilato, oro mondiale e ex primatista mondiale nei 50 rana, e Alessandro Miressi, altro oro mondiale nel 2021 nei 100 stile libero. Presenti pure altri nuotatori di assoluto livello come Alberto Razzetti, Sara Franceschi e Matteo Carpi.

A rappresentare la Sardegna, per rendere omaggio ad un suo figlio andato via troppo presto, ci saranno invece una quarantina di nuotatori, tutti in possesso dei tempi limite per la partecipazione ai campionati nazionali assoluti e di categoria.

