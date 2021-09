È stato uno spettacolo il campionato regionale di marathon “La via dell’ossidiana”, che si è svolto a Pau. Un percorso mozzafiato, durissimo, di 63 chilometri con 2mila metri di dislivello, con tratti in asfalto, sterrato in mezzo al bosco, divertenti single track con la dura salita che costeggia la cava di perlite. La manifestazione è stata organizzata dalla società Arkitano di San Nicolò d’Arcidano.

Primo assoluto si è classificato Andrea Lovicu (anche titolo master 3), della Bike Team Demurtas Nuoro, chiudendo il percorso con l’ottimo tempo di 2:54:16. Al secondo posto, staccato di poco più di due minuti, Nicola Saba (campione master 1) del Guspini. Al terzo posto il settimese Luca Dessì della Karel Sport Sinnai, campione regionale nella categoria master 1. “Ho dato il massimo”, ha detto Dessì che si giocherà il titolo Sardinia Cup con Lovicu nella Serpilonga a Sinnai, in programma il prossimo 24 ottobre. “Nella volata finale sono riuscito ad avere la meglio. L’ho anticipata riuscendo a lasciare alle spalle Andrea Pillai del team ‘2000 ricambi’. Il campionato? Sarà decisiva la gara di Sinnai. Vedremo”.

Nella categoria master 4 doppietta per l’Acquascan di Mario Argiolas di Soleminis/Sinnai. Al primo posto il sinnaese Filippo Ortu (sesto assoluto) e alle sue spalle Alessandro Saddi (undicesimo assoluto) sempre di Sinnai. Ortu ha vinto tantissime gare, un esempio per i più giovani. E continua a vincere ancora. Di recente il secondo posto di categoria nella Dolomiti Superbike, gara di 113 chilometri. Aveva vinto la marathon anche nel 2012 e 2015. Anche Saddi si conferma tra i grandi. “Una gara molto impegnativa”, ha detto Ortu. “Partenza subito in salita con dei tratti tecnici. Poi una lunga discesa per poi risalire dai 100 agli 800 metri di altimetria. Il finale con saliscendi insidiosi. Sono davvero soddisfatto per la prestazione”.

on sono stati fortunati i sinnaesi Maurizio Olla della Karel Sport e Alberto Olla della Bike World. Il primo, campione regionale nella scorsa edizione, è caduto all’ottavo chilometro, il secondo si è dovuto ritirare per un problema al cambio. "A Sinnai la mountain bike è una tradizione”, dice il presidente della Karel Sport, Giorgio Lecca. “Vittorio Serra è stato addirittura campione europeo della marathon, campione italiano d’inverno Mtb di cross country e medaglia di bronzo ai campionati italiani. Plurititolati anche per Mauro Vacca della Karel Sport e Alberto Olla. Ora c’è Luca Dessì che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto e in questa stagione è in corsa per il titolo”.

Gli altri titoli regionali marathon 2021: Michale Francesco Giua, categoria Elite master, Nicholas Garau, categoria Elite, Paolo Baduena, categoria master 5, Mauro Valente, categoria master 6, Alessandro Ferrero, categoria under 23.

Cinque le donne arrivate al traguardo. Primo posto per Erika Pinna della squadra di casa (Arkitano) che ha preceduto Raffaella Saravo (Ciclisti turritani). Terza Silvia Putzolu (Isola Sant’Antioco), quarta Simonetta Cerquetti (Monteoni) e quinta Sofia Nuscis (Nurri-Orroli). Le prime quattro hanno vinto il titolo regionale delle rispettivamente nelle categorie Elite sport, Master woman 1, Master woman 2 e Master woman 3.

Diversi anche gli escursionisti. Tra questi Luca Moi e il promettente Gabriele Guzzetti: "Una bellissima esperienza. Anche noi abbiamo percorso la prima salita, davvero impegnativa. Bene l’organizzazione Arkitano che ha curato i minimi dettagli”. Nella società Arkitano, oltre a Erika Pinna, ci sono ottimi atleti e atlete come Marco e Simone Serpi e Chiara Podda.





