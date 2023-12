Il pugilato che conta torna a Cagliari dopo 30 anni.

Si terrà sabato 16 dicembre al PalaPirastu di via Rockefeller l’evento “Cagliari Boxing Night”, che vedrà, tra gli altri, salire sul ring il 23enne quartese Patrick “Paky” Cappai, imbattuto e tra i migliori NextGen europei, in un match che lo vedrà opposto al francese Jeremy Bernardin. In palio, il Mondiale Silver Youth WBC dei piuma.

«L’Isola vanta una grossa tradizione e grandi campioni, perciò sono molto contento di essere riuscito a riportare un evento pugilistico in terra sarda», commenta l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, in occasione della presentazione dell’appuntamento. Appuntamento che, sottolinea Chessa, ha grande «valore promozionale per questa nobile disciplina sportiva che vanta tanti appassionati sia in Sardegna che in Italia».

