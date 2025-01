Le dichiarazioni pre partita di Zé Maria arrivano quando l’Olbia è già a Roma, per affrontare domani (ore 14.30) il Guidonia Montecelio in occasione della 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie D. “La formazione che ha giocato contro il Latte Dolce ha fatto una bella partita: sto decidendo se farla giocare domani. Rientrano De Grazia e Furtado, che sono due giocatori importanti e sto valutando come impiegarli, anche perché chi ha giocato al posto loro ha fatto veramente bene”, ha detto in serata il tecnico dei bianchi.

“La partita col Guidonia sarà difficile, perché è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e ha 31 punti in classifica, che non sono pochi. Dopo il pareggio fuori casa – ha aggiunto Zé Maria – cercherà di rifarsi contro di noi, e noi dovremo rimanere concentrati per impedirglielo: spero in una partita molto combattuta, sotto tutti i punti di vista”. Il tecnico brasiliano non sottovaluta la possibile scossa legata alla staffetta sulla panchina dei laziali tra David D’Antoni, esonerato dopo il pareggio del turno precedente col Trastevere, e Ciro Ginestra. “È normale che il cambio di allenatore dia un input alla squadra, che può cambiare la direzione che aveva preso, perché non erano contenti degli ultimi pareggi, ma noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada”, sottolinea l’ex Inter.

“Contro il Latte Dolce abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che aveva 10 punti più di noi e che giocava un bel calcio, e su questo percorso dobbiamo andare avanti con l’unico risultato che ci interessa, che è la vittoria”, dice ancora l’allenatore dell’Olbia, turbata dalle difficoltà economico-finanziarie manifestate dal club nelle ultime settimane. “Sono cose che incidono tanto”, ammette Zé Maria. “Noi stiamo cercando di risolvere i problemi dentro al campo, e ci stiamo riuscendo perché la squadra sta giocando bene e i giocatori stanno crescendo, dimostrando grande carattere nonostante tutto quello che sta succedendo fuori dal campo, e la società deve risolvere i problemi prima possibile per darci una mano forte in questa seconda parte del campionato. È importante – conclude il tecnico – che tutto sia in regola perché i giocatori possano allenarsi e giocare serenamente, ed esprimersi al meglio durante la partita”.

© Riproduzione riservata