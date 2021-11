È iniziato il conto alla rovescia in vista del derby di A/2 femminile di basket, valevole per l’ottava giornata di andata, in programma sabato alle 18, tra la Techfind San Salvatore Selargius e il Cus Cagliari. Come conferma il tecnico del Cus, Federico Xaxa, il morale è buono nella settimana di preparazione alla sfida contro le selargine.

Buon momento. Le cagliaritane arrivano al derby reduci da due vittorie di fila, contro due formazioni temibili. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – conferma Xaxa - a Vigarano la vittoria è arrivata su un campo difficile, poi la conferma contro Civitanova Marche ci ha dato morale e convinzione sulla crescita della squadra e fiducia su quello che stiamo facendo”. Risultati positivi, ma soprattutto il livello delle prestazioni che crescono partita dopo partita, nonostante il roster abbia sempre dovuto contare su qualche assenza. “La squadra – prosegue il coach - sta arrivando ad avere un buon livello di gioco. A oggi non siamo mai siamo stati ancora al completo: prima abbiamo perso Niola, poi dopo aver recuperato lei abbiamo perso Gagliano. Dobbiamo ancora arrivare a essere al completo e il loro rientro è davvero molto importante. Gagliano spero di riaverla già sabato”.

Le avversarie. Intanto sabato arriva la sfida contro il San Salvatore, reduce dal successo esterno sul parquet di Battipaglia. “Selargius – prosegue Xaxa – ha un roster di prima fascia. Arrivano da una stagione eccezionale ed è una squadra difficile da affrontare. Il derby dà sempre uno stimolo in più”. Un impegno particolare, diverso dagli altri, in quanto la partita con le selargine rappresenta un derby, nel quale si intrecceranno aspetti tecnico-tattici ad altri emotivi. “Tutto è possibile – conferma Xaxa - e l’emotività potrebbe essere un fattore importante. Noi cerchiamo di lavorare focalizzandoci sugli obiettivi in campo. Dal punto di vista tecnico loro hanno sicuramente qualcosa in più rispetto a noi tra le lunghe. Rispetto tantissimo Selargius ma ho grande fiducia nella mia squadra. Loro sono temibili vicino a canestro e giocatrici come il play Zitkova e Cutrupi sono elementi a cui dobbiamo stare attenti”.

