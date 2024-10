Dopo sei giorni di tennistavolo mondiale, le finali hanno concluso il World Table Tennis Feeder Series, per la prima volta a Cagliari. Qualche risultato a sorpresa, partite di elevata qualità tecnica, e soprattutto, il pubblico ha affollato ieri il Pala Pirastu applaudendo e apprezzando le giocate dei campioni durante le finali.

E’ stato un evento di successo, per il livello dei partecipanti, l’organizzazione dell’evento e per l’accoglienza. Gli atleti in gara hanno presentato trentuno nazioni.

Sabato la prima vittoria italiana in un WTT Feeder, Johnny Oyebode Gaia Monfardini nel doppio misto, battuti i connazionali Stojanov e Piccolin.

Singolare maschile

Ha vinto il giapponese Yuto Muramatsu, che ha battuto 3-1 il francese Lilian Bardet, quarta testa di serie e 94 nel ranking mondiale. Muramatsu, 29 anni, proveniva dalle qualificazioni ma non si può considerare uno sconosciuto, nel 2017 è stato al ventunesimo posto nelle classifiche mondiali. Nelle semifinali aveva battuto l’altra sorpresa, il maltese Abbasi, Bardet aveva superato il tedesco Stumper che nei quarti aveva eliminato il favorito Chang Yu An.

Singolare femminile

I più esperti la davano come favorita, ricordando i suoi trascorsi. Zhu Yuling, cinese di Macao, 29 anni, numero uno del mondo nel 2017 e 2018, e tornata alle competizioni un mese fa dopo due anni e mezzo. Ha vinto battendo in finale per 3-2 la giapponese Sakura Iokoi, testa di serie numero uno, e 55 nel ranking mondiale.

Doppio maschile

Il pronostico è stato rispettato. I belgi Martin Allegro e Adrien Rassenfosse, prime teste di serie, hanno battuto in tre set i turchi Ibrahim Gunduz e Abdullah Yigenler.

Doppio femminile

La coppia vincitrice arriva dall’India, Krittwika Roy e Yashaswini Ghorpade, teste di serie numero due. In finale hanno superato in quattro set le coreane Siwoo Yoo e Haeun Kim.

Champions League

Esordio sfortunato per il Quattro Mori Cagliari nel massimo torneo europeo. Le ragazze del coach Stefano Curcio sono state battute 3-1 in Austria dal Linz Froschberg, che schierava tre atlete tra le prime cento del mondo. Ha aperto il match Tania Plaian opposta all’olandese Britt Erland (40 del mondo), che ha ha avuto la meglio in tre set. Abraamian ha immediatamente pareggiato superando la thailandese Sawettabut (63), Arianna Barani ha successivamente perso con la croata Malobabic (91). Abraamian ha avuto l’occasione per pareggiare e allungare la partita, ma Erland ha rimontato un set di svantaggio e annullato tre match point nel quinto, rimontando da 2-5 a 6-5.

