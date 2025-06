Un 3º posto al Mondiale di MuayThai di Verona che premia innanzitutto un cuore oltre che caparbietà, risolutezza, sacrificio, passione e carattere. L’ho conquistato Ariel Vittiello, 21 anni, studentessa universitaria, maddalenina. Cintura nera di karate, sport che ha praticato fin dall’età di 7 anni da appena 2 è passata a questa nuova disciplina, conseguendo rapidamente risultati importanti, fino alla partecipazione ai campionati mondiali che si sono svolti nella città scaligera dal 25 al 30 giugno scorso, ai quali hanno partecipato quasi 850 atleti provenienti da tutto il mondo. Ariel Vittiello, dopo aver sfiorato, con una prova sfortunata contro un' atleta francese, la finale, ha battuto nella finale per il 3º e 4º posto, una collega australiana, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria - 54 kg Adult C Class. Ariel Vittiello ha iniziato ad allenarsi, in questa disciplina, col compianto e prematuramente scomparso, maestro Alberto Danova, al quale ha voluto dedicare la medaglia conquistata a Verona, e si è presentata ai mondiali quale iscritta della società Orsa Maggiore, dal maestro Danova fondata a La Maddalena, della quale è presidente Laura Sanna. A Verona si è recata col preparatore Raffaele Aresu, che ha partecipato agonisticamente alla manifestazione, raggiungendo i quarti di finale nella categoria -75 kg Adult C Class.

