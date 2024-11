Arriva dal campionato europeo Techno 293 di Atene la nuova vittoria della windsurfista cagliaritana Teresa Medde, già campionessa del mondo 2024 in Ungheria. L’atleta del Windsurfing Club Cagliari, classe 2007, riconquista il titolo under 19 e assoluto, già ottenuto nel 2022 e ceduto l’anno successivo a Torbole, dove si era dovuta accontentare del bronzo.

Il risultato è arrivato al termine di sei giornate di dura competizione, segnate da un vento principalmente da nord-nord-est tra i 15 e 38 nodi, che è sceso sotto i 10 nodi solo nell’ultima giornata di regate. Ben 9 su 15 le prove vinte da Medde, che domina con il vento forte come con il leggero, segnando un vantaggio sulla greca Nefeli Anagnostou di 22 punti e sull'Estone Liisbeth Orav di 41 punti.

Tra i 309 partecipanti di questo campionato ricco di soddisfazioni, iniziato il 27 ottobre, 15 gli atleti del Windsurfing Club Cagliari (Wcc) che hanno gareggiato in tutte le categorie, dagli under 13 agli over 19, affiancati dai coach Andrea e Alessandro Melis. Ma è stata l’under 19 a regalare le soddisfazioni più grandi: oltre alla splendida prestazione di Teresa Medde, è podio anche per Alessandro Giagoni Locci, vice campione europeo Under 19 e assoluto. Una perseveranza che si è tradotta in una regolarità impeccabile. Torna inoltre sul podio, replicando il bronzo conquistato l’anno scorso a Torbole, Riccardo Poledrini, che ha concluso il campionato in crescendo. Negli over 19, Veronica Poledrini si aggiudica il titolo di vice campionessa europea.

© Riproduzione riservata