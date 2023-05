Nella seconda giornata dell’Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, il primo dei due tornei Futures che si disputeranno fino al 5 giugno sul green set del Tc Alghero, organizzati col supporto dell’Assessorato Regionale al Turismo e con la partnership di èAmbiente, è proseguito il cammino della testa di serie numero uno Ezequiel Casco.

L’argentino ha sconfitto 6-3, 5-7, 6-1 il cinese Jinhui Ding e ora affronterà il thailandese Worakit Daengchuen (8), che ha rifilato un doppio 6-0 a un altro argentino, Gonzalo Enrique Lazarte. Il giapponese Shogo Takano (3) e l’elvetico Raphael Gremion sono stati invece fermati sul 6-4, 3-5, chi vincerà sfiderà il cileno Jaime Sepulveda (5), che ha eliminato (6-2, 6-3) Antonio Cippo.

L’olandese Robin Groenewoud, numero 7 del seeding, ha superato 6-0, 6-1 l’argentino Benjamin Jose Viana Silvetti e si misurerà col thailandese Naluemitr Benkhunthod, che sconfitto 4-6, 6-1, 6-1 l’australiano Martyn Dunn, numero 4 del seeding. Ha passato il turno anche Martin Legner, che dopo aver battuto 6-3, 6-4 Luca Arca affronterà il vincente del match tra l’olandese Maarten Ter Hofte (6) e l’argentino Matias Dagosto, interrotto per pioggia sul 7-6, 4-1. Domani in programma anche le semifinali.

Nel femminile, out la numero uno Marianna Lauro, campionessa italiana che è stata sconfitta 6-2, 6-0 dalla cinese Jinlian Huang, che nel 2017, proprio a Maria Pia, vinse il titolo mondiale con la sua Nazionale. La statunitense Elizabeth Williams, numero 2, ha superato 6-1, 6-2 la svizzera Annabelle Ribeaud, mentre la numero 3 del seeding, l’austriaca Christina Pesendorfer ha rifilato un 6-1, 6-0 a Maria Paola Tolu. Compleanno con vittoria per Giulia Valdo, che ha siglato un doppio 6-1 a spese della britannica Debbie Reynolds e domani sfiderà in semifinale la Huang. Nell’altra semifinale, in campo Pesendorfer-Williams.

Tempo di semifinali dei Quad. Alberto Saja ha battuto 6-0, 6-0 Massimo Girardello e domani sfiderà Ivano Boriva (che ha sconfitto 6-0, 6-1 lo svedese Petter Edstrom), mentre Giuliano Carnovali (6-0, 6-1 allo spagnolo Job Brenlla) affronterà il transalpino Justin Michel (6-0, 6-2 al cileno Pablo Araya).

