Ciclismo, fatica e paesaggi mozzafiato: c’erano tutti gli ingredienti alla Granfondo Sestriere - Colle delle Finestre, una delle gare più dure del calendario amatoriale. Due i percorsi previsti: il tracciato lungo da 103 chilometri con oltre 3170 metri di dislivello positivo, e il mediofondo da 79 chilometri con 2370 metri di dislivello. Un banco di prova tosto, insomma, riservato a chi non ha paura di mettere alla prova gambe e cuore.

Protagonista assoluto in entrambi i tracciati è stato il temuto Colle delle Finestre, salita leggendaria spesso teatro del Giro d’Italia (è passato anche quest’anno), famosa per il suo tratto finale sterrato e il fascino unico del paesaggio alpino. Ben 18,5 chilometri con 1700 metri di dislivello e una pendenza media del 9,1%, immersi in uno scenario mozzafiato tra le montagne piemontesi, dove hanno scritto la storia campioni come Chris Froome e, più recentemente, Simon Yates (proprio sul Colle delle Finestre ha vinto il Giro d'Italia 2025).

Tra i protagonisti sardi della Granfondo, si è distinto Luca Dessì della Karel Sport di Sinnai: 41esimo assoluto e ottavo di categoria, ha chiuso la gara in 3 ore, 57 minuti e 44 secondi, viaggiando a una media di 26 km/h.

«Una bellissima esperienza», ha raccontato l’ex campione regionale di MTB. «Stavo bene, è stato un percorso molto impegnativo ma con panorami incredibili che hanno aiutato a sopportare la fatica. Il risultato finale mi soddisfa davvero».

Ottima anche la prova della 23enne Francesca Pibi, che ha lasciato la Sardegna per inseguire il suo sogno tra le due ruote, trasferendosi a Pedrengo, in Lombardia. Cresciuta con la 2000 Ricambi di Massimo Solla, si prepara ora a vestire i colori della Isolmant Premac Vittoria, squadra Continental. Nella Granfondo ha chiuso in 5:22:52, a una media di 19 km/h, conquistando il decimo posto assoluto nella categoria femminile.

Tra gli altri sardi al via della Granfondo, da segnalare anche la prova di Marco Mameli, compagno di squadra di Dessì, che ha tagliato il traguardo in 5:16:59. Nella Mediofondo, invece, buona prestazione per Emanuele Guzzetti (Karel Sport), che ha chiuso in 3:59:30 a una media di 19 km/h.

«Il Colle delle Finestre è durissimo», raccontano Guzzetti e Mameli. «Sembra non finire mai, e l’ultimo tratto sterrato è davvero tosto. Ma tutto era organizzato alla perfezione, in uno scenario spettacolare. Sicuramente da rifare!»

Soddisfatto anche il presidente della Karel Sport e triatleta Giorgio Lecca, che ha commentato:

«Dessì ha fatto una grande prestazione, e anche gli altri ragazzi si sono difesi bene, considerando la difficoltà del percorso. Bravi tutti».

© Riproduzione riservata