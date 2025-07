José Maria Parias è colpito. «Sono rimasto sorpreso dalla qualità dei puledri e dall’organizzazione: si vede che l’agenzia ha lavorato bene con gli allevatori», dice il direttore dell’Associazione spagnola degli anglo arabi. Inserito nella giuria internazionale della Rassegna regionale dei puledri di due e tre anni nati e allevati in Sardegna, Parias promuove la rassegna Asvi di Tanca Regia, che regitra fra i 3 anni le vittorie degli anglo arabi Ginetta e Già ti amo delle Terre Sarde.

La manifestazione curata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica ha raccolto nell’impianto di Abbasanta nei giorni scorsi oltre 180 puledri, con un incremento di quasi il 40 per cento rispetto all’edizione passata. E il risultato è stato quello di una cinque giorni di prove che sono servite a verificare la qualità, la formazione pre-agonistica dei puledri, la preparazione e l’addestramento delle produzioni equine di razza Anglo Arabo, di due e tre anni, linea sport, e Sella Italiano nati e allevati nell’isola. Con grande successo.

Nella prova salto montato per anglo arabi di tre anni della I e II sezione si segnala la vittoria di Ginetta, secondo posto per Golden Ginger. Nella III sezione degli anglo arabi si impone Già ti amo delle Terre Sarde, e nel salto montato del sella italiano Glitter Up, davanti a Good Bye.

Per quanto riguarda la prova morfo attitudinale delle femmine nella I e II sezione successo di Ginevra de la Folgore, Giunone de la Folgore vince, invece, nella sez. III; per i maschi di tre anni nella sezione I e II vittoria di Gesico, e nella sezione III di Galienu. Nel sella italiano la prova morfo attitudinale delle femmine di tre anni ha visto la vittoria di Gattamelata, mentre tra i maschi si segnala un ex equo tra Geridu e Abaco.

La prova morfo attitudinale delle femmine anglo arabo di due anni della I e II sezione ha visto primeggiare Ira Bonorvese, nella III sezione successo di Imperia Sweet. Nei maschi anglo arabi la sez. I e II ha arriso a Imperatore Indio, mentre nella sez. III vittoria di Infinity Hero. Infine, per quanto riguarda la prova morfo attitudinale dei puledri di due anni sella italiano, nelle femmine vittoria di Istellarara, e nei maschi di Iaguar de la Folgore.

