Giornate intense sui campi in green set del Tc Alghero, dove oggi si decideranno i finalisti del 3º Riviera del Corallo Open-èAmbiente, torneo Itf Futures del circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour patrocinato dall’Assessorato Regionale al Turismo.

Nel singolare maschile ieri hanno passato il turno Luca Arca, testa di serie numero 1, e Marco Pincella, che si sono aggiudicati i derby tricolori contro Paolo Tontodonati (6-0; 6-1) e Mario Cabras (6-1, 6-2). Eliminati, invece, Antonio Cippo (sconfitto 6-3, 6-2 dal francese Yoann Quilliou, numero 4 del seeding), Lorenzo Deglinnocenti (6-3, 6-2 contro lo svedese Hampus Linder-Olofsson, numero 8) e Luca Spano (6-1, 6-2 contro il brasiliano Gustavo Carneiro Silva, numero 2). Avanti anche lo spagnolo Francisco Garcia Vena (battuto il giapponese Iori Terada 6-7(3), 6-2, 6-0), il polacco Jakub Dominik Bukala (sconfitto lo svedese Oscar Tarantino 6-3, 6-2) e lo spagnolo Enrique Siscar Meseguer (battuto il giapponese Keito Nagaro 7-6(4), 6-1).

Nei quarti del tabellone femminile, sconfitte in tre set per le ultime due italiane in tabellone: Vanessa Ricci (6-4, 5-7, 6-1 dalla canadese Anne-Marie Dolinar, numero 3 del torneo) e Marianna Lauro (superata 6-2, 1-6, 6-3 dalla colombiana Zuleinny Rodriguez Trujillo, numero 2). Avanzano l’olandese Wendi Schutte (battuta Zoya Chavdarova (Bul) 6-2, 6-1) e la statunitense Elizabeth Williams (battuta la britannica Mariam Ayeni 6-2, 6-1).

Tra i Quad, l’ultimo italiano ancora in corsa è il combattivo Alberto Corradi, che dopo aver regolato (6-2, 6-1) il più giovane Davide Giozet, oggi affronterà in semifinale il colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar, numero 1 del tabellone e favorito del torneo che ieri ha superato lo spagnolo Ortega Monterò 6-0, 6-1. Eliminate le teste di serie numero 2, Alberto Saja (superato con un doppio 6-3 dall’israeliano Haim Lev) e 3, Mariagrazia Lumini (sconfitta 2-6, 6-4, 6-2 dal turco Serdar Antac).

