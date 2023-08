Luca Arca vince il Croatia Open Umag by Hep, torneo Itf di wheelchair tennis per la categoria Futures.

L'alfiere del Sardinia Open, 109 della classifica mondiale, ha esordito regolando 6-1, 6-0 il croato Drazen Miksic (321 Itf), per poi battere con lo stesso risultato l'ungherese Attila Farkas (134) nei quarti.

In semifinale, il 30enne di Bono ha eliminato 6-2, 6-4 l'eterno Martin Legner (61), l'austriaco testa di serie numero 2, per poi battere 6-4, 4-6, 7-5 un altro austriaco in finale, il numero 1 del seeding Josef Riegler, unico a strappare un set all'azzurro.

