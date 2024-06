I primi incontri dell’Alghero Open 1-èAmbiente, torneo Itf Futures del circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo, si sono giocati ieri sui campi in green set del Tc Alghero.

Maschile. Nel tabellone maschile, i migliori in campo già nei sedicesimi di finale. Il numero 1 del seeding, Luca Arca, ha sconfitto Lorenzo Deglinnocenti, mentre Marco Pincella ha regolato il brasiliano Jadiel Sousa, Luca Spano ha battuto nettamente lo svedese Felix Myren e Marco Amadori si è aggiudicato il derby tricolore con Marco Colombo. Già eliminati, intanto, gli italiani Renzo Partel (sconfitto dallo spagnolo Mario Roque), Marco Gentile (contro il francese Yoann Quilliou, numero 4 del torneo), Mario Cabras (che si ritira sul risultato di un set pari con lo svedese Oscar Tarantino), Antonio Cippo (con la testa di serie numero 8, lo svedese Hampus Linder-Olofsson), Marco Morandi (opposto al maliano Abou Konate, numero 5), Stefano Puccetti (contro il giapponese Iori Terada), Andrea D’Agostini (contro il numero 3, lo spagnolo Enrique Siscar Meseguer), Gerardo Riccardi (eliminato dal giapponese Keito Nagaro) e Alessandro Paulon (contro l'elvetico Raphael Gremion).

Femminile. Spettatrice “interessata” del torneo femminile l’olandese Wendi Schutte, testa di serie numero uno che entrerà in gara nei quarti, dove affronterà Giulia Valdo, vincente sulla francese Cecile Levasseur. Hanno passato il turno anche Marianna Lauro (doppio 6-0 alla svedese Emma Gjerseth) e Francesca Baldini (che ha battuto la lituana Agneska Tolocko). Eliminata, invece, Maria Vietti, sconfitta dalla danese Louise Charlotte Willerslev-Olsen, numero 4 del seeding) e Vanessa Ricci (battuta dalla bulgara Zoya Chavdarova).

Quad. In attesa di vedere in campo Alberto Saja, già out l’altro italiano, Ivano Boriva. Il testa di serie numero 4 è stato sconfitto dall'israeliano Lev Haim. Ritorno col botto per Alberto Corradi che, a tre anni dall'ultimo match ufficiale disputato, ha invece liquidato un altro israeliano, Roy Abergil. Tra le donne entrerà ai quarti l’italiana, numero 3 del seeding, Mariagrazia Lumini.



Tabellone maschile, sedicesimi di finale:

1 Luca Arca (Ita) b. Lorenzo Deglinnocenti (Ita) 6-1, 6-3

Marco Pincella (Ita) b. Jadiel Sousa (Bra) 6-4, 6-2

Mario Roque (Spa) b. Renzo Partel (Ita) 6-0, 6-2

7 Francisco Garcia Vena (Spa) b. Romain Boittiaux (Fra) 6-2, 6-1

4 Yoann Quilliou (Fra) b. Marco Gentile (Ita) 6-0, 6-0

Luca Spano (Ita) b. Felix Myren (Sve) 6-0, 6-0

Oscar Tarantino (Sve) b. Mario Cabras (Ita) 6-7(2), 6-2, rit.

8 Hampus Linder-Olofsson (Sve) b. Antonio Cippo (Ita) 6-0, 6-2

5 Abou Konate (Mli) b. Andrea Morandi (Ita) 6-2, 6-3

Marco Amadori (Ita) b. Marco Colombo (Ita) 6-0, 6-2

Iori Terada (Jpn) b. Stefano Puccetti (Ita) 6-1, 6-0

3 Enrique Siscar Meseguer (Spa) b. Andrea D'Agostini 6-0, 6-0

6 Jakub Dominik Bukala (Pol) b. Meir Ben Abu (Isr) 6-0, 6-0

Keito Nagaro (Jpn) b. Gerardo Riccardi (Ita) 6-0, 6-0

Raphael Gremion (Svi) b. Alessandro Paulon (Ita) 6-1, 6-1

2 Gustavo Carneiro Silva (Bra) b. Victor Marcen (Spa) 6-1, 6-0



Tabellone femminile, ottavi di finale:

1 Wendi Schutte (Ola) bye

Giulia Valdo (Ita) b. Cecile Levasseur (Fra) 6-3, 6-1

3 Anne-Marie Dolinar (Can( b. Mariam Ayeni (Gbr) 6-4, 6-2

Marianna Lauro (Ita) b. Emma Gjerseth (Sve) 6-0, 6-0

Francesca Baldini (Ita) b. Agneska Tolocko (Ltu) 6-4, 6-0

4 Louise-Charlotte Willerslev-Olsen (Dan) b. Maria Vietti (Ita) 6-1, 6-2

Zoya Chavdarova (Bul) b. Vanessa Ricci (Ita) 6-1, 6-2

2 Zuleinny Rodriguez Trujillo (Col) b. Elizabeth Williams (Usa) 6-1, 6-4



Tabellone Quad, ottavi di finale:

1 Alberto Saja (Ita) bye

Julian Monteiro (Spa) b. Jaano Kraav (Est) 6-1, 6-3

3 Mariagrazia Lumini (Ita) bye

Serdar Antac (Tur) b. Massimo Girardello (Ita) 6-2, 6-3

Alberto Corradi (Ita) b. Roy Abergil (Isr) 6-1, 6-0

Haim Lev (Isr) b. 4 Ivano Boriva (Ita) 6-3, 6-2

Job Brenlla (Spa) b. Davide Giozet (Ita) 2-6, 6-1, 6-2

2 Daniel Alejandro Campaz Escobar (Col) bye

© Riproduzione riservata