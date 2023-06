La pioggia caduta sulla città catalana non ha bloccato l’Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, che si concluderà domani e lascerà poi spazio, fino a lunedì 5, al secondo dei due tornei Futures in programma sui campi del Tc algherese, organizzato dalla Smile and Friends, col supporto della Regione Sardegna e la partnership di èAmbiente.

Domani, nella giornata finale, non ci sarà il favorito della vigilia Ezequiel Casco: l’argentino numero 1 è stato sconfitto 6-3, 6-4 nei quarti dal thailandese Worakit Daengchuen (8), che sfiderà il cileno Jaime Sepulveda (5), reduce dal 6-2, 6-4 rifilato al giapponese Shogo Takano. Quest’ultimo, provato dal match concluso in mattinata col punteggio di 6-4, 3-6, 7-6(3) contro l’elvetico Raphael Gremion. In programma anche la sfida tutta olandese tra Robin Groenewoud, che ha battuto 6-4, 6-4 il thailandese Naluemitr Benkhunthod, e Maarten Ter Hofte, che ha eliminato Martin Legner 6-3, 7-5 dopo aver concluso il match valido per l’ottavo contro l’argentino Matias Dagosto (7-6(4), 6-1).

Nella finale femminile la cinese Jinlian Huang, che si laureò campionessa del mondo proprio ad Alghero nel 2017, e la statunitense Elizabeth Williams. La prima ha eliminato Giulia Valdo (6-1, 6-0), la seconda l’austriaca Christina Pesendorfer (6-1, 6-0)

Nelle semifinali Quad, il favorito Alberto Saja ha superato Ivano Boriva 6-1, 6-0 e sfiderà in finale la wild card elvetica Giuliano Carnovali, che ha eliminato (6-3, 6-2) il francese Justin Michel.

Nel doppio femminile, Marianna Lauro di Ploaghe e l’austriaca Christina Pesendorfer affronteranno in finale Giulia Valdo e l’israeliana Shiran Madar.

