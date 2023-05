La 2ª edizione dell’Alghero Open Riviera del Corallo regalerà alla città catalana, dal 29 maggio al 5 giugno, otto giorni di grande tennis. Si tratterà di due tornei Itf Futures Wheelchair Tennis, entrambi patrocinati dall’assessorato regionale al Turismo, il primo in programma da lunedì 29 maggio a giovedì 1 giugno, il secondo da venerdì 2 giugno a lunedì 5.

Le manifestazioni, valide per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024, porteranno in Sardegna 70 atleti diversamente abili provenienti da 18 nazioni diverse, per un totale di circa 250 persone che permarranno in terra sarda per una decina di giorni.

L’appuntamento, che avrà inizio alle 9.30 di lunedì al Tc Alghero, con ingresso gratuito, prevederà i tabelloni di singolare e doppio maschile, femminile, quad di prima e seconda categoria.

Tra i presenti, anche i campioni italiani 2021, 2022 e 2023 Luca Arca, Antonio Cippo e Marianna Lauro, che vanta oltre 20 titoli nazionali e ben 4 partecipazioni alle Paralimpiadi.

Tra i favoriti, nel maschile l’argentino Ezechiel Casco e l’austriaco Martin Legner, nel femminile la ploaghese Lauro, l’americana Williams e l’olandese Shutte e nei Quad il campione Italiano Alberto Saja.

Il tennis in carrozzina, dal 201 riconosciuto e inglobato dalla Fitp-Federazione Italiana Tennis Padel, vanta numeri significativi e, grazie al sostegno di “Ambiente scienza e conoscenza” e dell’Anmic, tanti ragazzi si sono riavvicinati alle discipline sportive dopo aver avuto degli incidenti che hanno radicalmente cambiato la loro vita, una possibilità che rimarca il valore sociale formativo e culturale dello sport.

