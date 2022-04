La Sardegna si appresta a vivere un ricco e indimenticabile weekend di baseball e softball.

Baseball. Nell’A1, il Cagliari reduce da due pareggi e una brillante vittoria a Poviglio, ospiterà il plurititolato Parma, campione d’Europa in carica. Un doppio incontro che si giocherà al Comunale di Iglesias, dalle 11.30 di domani. I cagliaritani guidati dal manager Walter Angioi e i ducali scenderanno in campo al termine della sfida di della serie A di baseball per ciechi tra i Thurpos Cagliari al momento primi in classifica, e i campioni d’Italia della Fortitudo Bologna, che inizierà alle 8.30.

In serie B, la Catalana Alghero, che nella gara d’esordio era stata sconfitta dall’Ares Milano, sarà di scena in casa dello Zirart, a Fossano, dove giocherà gara1 alle 15.30 di domani e gara2 alle 10.30 di domenica 24.

Softball. Riflettori puntati anche sul “Francesco Sanna” di Nuoro, dove domani le padrone di casa allenate dal manager venezuelano Wilmer Pino affronteranno le campionesse d’Italia del Forlì. Si comincerà alle 17 e, a seguire, si giocherà il secondo incontro. Le agguerrite nuoresi, dopo due pareggi e una sconfitta, cercheranno di riscattarsi nonostante il blasone delle avversarie scudettate.

Nella serie cadetta, invece, la Supramonte proverà a riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio incassata lo scorso weekend a Parma contro il Crocetta. Per le orgolesi, che ospiteranno il Sacco Legnano, sarà il primo impegno casalingo della stagione, un doppio incontro che si disputerà domenica a partire dalle 11.

