Finisce con una sconfitta l'avventura dell'Italia nella Waterpolo Sardinia Cup 2024 disputata ad Alghero. E' la Croazia a spuntarla per 9-8, chiudendo al secondo posto, alle spalle della Spagna. Terzo posto per gli azzurri, che hanno ancora tre match amichevoli in programma prima dell'avventura olimpica.



Croazia-Italia 9-8:

Croazia: Bijac, Buric, Fatovic, Krapic, Jokovic, Bukic, Vukicevic, Zuvela, Marinic Kragic, Vrlic, Biljaka, Kharkov, Popadic. Ct Ivica Tucak.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Condemi, Gianazza, Fondelli, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Presciutti, Bruni, Di Somma, Iocchi Gratta, Nicosia. Ct Sandro Campagna.



Classifica finale: Spagna 9; Croazia 6; Italia 3; Grecia 0.

