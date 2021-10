Che nessuna giocatrice dell’Hermaea Olbia vada in doppia cifra al termine del match con la Millenium Brescia, perso stasera 3-0, la dice lunga sull’andamento della sfida della 4ª giornata della A2 di volley femminile, giocato al PalaGeorge di Montichiari.

La prima trasferta del campionato costa alla squadra di Dino Guadalupi anche la prima sconfitta, maturata con parziali 25-19, 25-15, 25-17. Sfuma l’idea di rifarsi dell’amichevole persa quest’estate contro le “leonesse”, che si impongono col medesimo punteggio del test dello scorso agosto al Torneo Valchiavenna, e di calare il tris di successi dopo quelli colti in casa contro Aragona e Sassuolo.

La migliore, in termini di punti realizzati sulla sponda gallurese, è Sofia Renieri, che mette a terra 9 palloni seguita da Kristiine Miilen (7 punti). Troppo poco per arginare la forza della capolista del girone A, trascinata da Marika Bianchini, mvp della partita con 15 punti realizzati; in doppia cifra tra le lombarde anche Alice Tanase (11 punti).

Ma non c’è tempo per piangersi addosso: mercoledì l’Hermaea sarà di nuovo in campo contro l’Assitec Volleyball Sant'Elia guidata dall’ex coach Emiliano Giandomenico in prima serata (ore 20.30) al PalaSport di Golfo Aranci.

© Riproduzione riservata