Tutto rimandato alla “bella”. La Lpm Bam Mondovì rende il favore all’Hermaea e la batte 3-0 a domicilio in gara 2 del primo turno dei playoff della A2 femminile di volley, giocata ieri sera al GeoPalace.

Dopo aver vinto gara 1 al tie-break in Piemonte, la squadra di Dino Guadalupi non riesce a ripetersi in casa e a staccare in anticipo il pass per i quarti di finale: discorso rinviato, dunque, a domenica, quando al PalaManera il Mondovì potrà giocarsi gara 3 davanti al proprio pubblico.

Intanto, la lezione impartita oggi alle galluresi è severa: la Lpm Bam domina primo set, vinto 25-12, e secondo, conquistato col punteggio di 25-14. Nel terzo l’Hermaea parte meglio, e l’equilibrio regna sovrano fino al time out tecnico, poi il Mondovì mette il piede sull’acceleratore, scava il solco e si impone 25-17. Appuntamento, allora, a domenica per la sfida decisiva.

