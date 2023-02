Alla seconda stagione a Olbia, domenica contro l’Emilbronzo Montale Kristiine Miilen ha contribuito al successo dell’Hermaea con una prestazione da doppia cifra.

E questo a dispetto di una condizione fisica non al top. «Ho quasi recuperato dal mio infortunio al polpaccio ma ho avuto problemi allo psoas, e venerdì e sabato non mi sono potuta allenare al meglio, però sono felice di aver trovato il mio ritmo in partita e di essere riuscita ad aiutare la squadra», spiega la schiacciatrice estone, nel carniere personale già 215 punti, di cui 12 messi a segno domenica contro Montale. Nella vittoria che tiene in corsa le galluresi per la poule promozione della A2 femminile di volley.

«Nel primo set abbiamo accusato la pressione commettendo qualche errore stupido: eravamo un pochino nervose perché sapevamo che per andare ai playoff avremmo dovuto vincere la partita, ma alla fine siamo riuscite a spuntarla, a guadagnare fiducia e a giocare sempre meglio», racconta Miilen a proposito della sfida della penultima giornata di campionato.

Torneo che per l’Hermaea si chiuderà domenica sul campo dell’Orocash Lecco. «La prossima partita sarà davvero difficile», avverte la 26enne giocatrice di Viljandi. «Lecco è un’ottima squadra e si gioca in casa loro, ma ce la possiamo fare a condizione di giocare bene e in modo attento: mi auguro di riuscire a ottenere un buon risultato e di conquistare un posto nei playoff».

