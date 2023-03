Se l’Hermaea Olbia ha un vantaggio è la spensieratezza di chi ha già confermato la categoria, ed è dunque certa di giocare nella A2 femminile di volley anche il prossimo anno, per la nona stagione di fila, e non ha ambizioni di playoff.

Dal basso dell’ultimo posto in classifica nella poule promozione con 30 punti, lontana anni luce dalla qualificazione agli spareggi per la A1, che coinvolgeranno le formazioni dal secondo al quinto posto, distante 21 punti, la squadra di Dino Guadalupi guarda alle rimanenti 4 giornate della sua post season con l’obiettivo di strappare qualche punto alle “big” del torneo, divertirsi e crescere negli aspetti in cui, durante il campionato, le galluresi sono mancate.

Un concetto ribadito più volte dal coach dell’Hermaea, che sabato al GeoPalace ospiterà l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano terza della classe. L’altro argomento a favore delle biancoblù è la fama del palazzetto di casa, espugnato quest’anno solo tre volte. Quanto ai rischi, c’è l’appagamento di chi ha già fatto molto più del suo dovere e ha già attivato, forse, la modalità “vacanze”.

Un'eventualità che Guadalupi avrà messo in conto questa settimana preparando la sfida al Marignano, e sulla quale avrà battuto forte per evitare quantomeno brutte figure davanti al proprio pubblico.

