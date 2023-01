Il 2023 dell’Hermaea Olbia si apre con un piccolo tour de force. Tre gare in una settimana attendono la squadra di Dino Guadalupi, tornata al lavoro martedì dopo la breve sosta natalizia scattata dopo il boxing day di Santo Stefano.

La prima domenica, alla ripresa del campionato di A2 femminile di volley, in casa con la Chromavis Offanengo, dunque il debutto in Coppa Italia con gli ottavi di finale sul campo del Talmassons giovedì 12 gennaio, e di nuovo il campionato, con l’anticipo di sabato 14 a Trento. «Rimarremo fuori tra la Coppa e il match con l’Itas Trentino per ottimizzare la trasferta fuori dalla Sardegna», spiega il direttore generale Michelangelo Anile.

«In campionato, speriamo di confermare il trend casalingo, che ci ha sempre visto vincere al GeoPalace, e migliorare quello esterno, mentre in Coppa vorremmo passare almeno un turno, anche se il Talmassons, che ci ha sconfitto già l’anno scorso all’esordio – aggiunge il dirigente dell’Hermaea – è una squadra costruita per fare bene, come abbiamo avuto modo di constatare in amichevole prima che iniziasse la stagione».

