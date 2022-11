Alla ricerca dell’impresa. L’Hermaea Olbia vola a Brescia per incontrare la capolista Millenium nella quarta trasferta in 20 giorni.

Archiviata la sconfitta di mercoledì sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio, la squadra di Dino Guadalupi è attesa domenica al PalaGeorge di Montichiari per un’altra sfida complessa ma molto stimolante.

«Stiamo affrontando un periodo molto intenso, impegnativo sia fisicamente che mentalmente per i tanti match ravvicinati», interviene il libero Alice Barbagallo presentando il match dell’8ª giornata del campionato di A2 femminile di volley.

Un appuntamento nel quale, nonostante l’inevitabile stanchezza per la doppia trasferta in pochi giorni, l’Hermaea punterà sulla voglia di rivalsa per provare a tenere testa all’ambiziosa formazione lombarda, capace di vincere sei dei sette incontri finora disputati grazie anche a elementi di assoluto livello come l’opposto Josephine Obossa, terza miglior realizzatrice del torneo con 140 punti.

«Speriamo di accantonare presto la sconfitta di Busto per provare a prendere dei punti in una sfida che, siamo consapevoli, sarà molto difficile», aggiunge la 25enne giocatrice dell’Hermaea.

«Sappiamo che Brescia è una squadra molto attrezzata, ma cercheremo di far bene ripartendo dall’ultima vittoria contro Albese, in cui si sono viste buone cose soprattutto nella fase muro difesa».

Fischio d’inizio alle 18: arbitrano Marco Pernpruner ed Emilio Sabia.

