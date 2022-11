Da Cremona a Sassuolo, il passo è breve per l’Hermaea. Archiviata la trasferta del turno infrasettimanale contro l’Esperia, valso mercoledì la prima sconfitta in campionato, le olbiesi sono di scena domani in Emilia per la 5ª giornata di A2 femminile di volley.

“I due impegni consecutivi fuori casa condizionano la programmazione: la speranza è di far tesoro degli insegnamenti offerti dalle prime quattro partite”, spiega il coach Dino Guadalupi presentando la sfida del Pala Paganelli. “Mi aspetto che la squadra sia più lucida rispetto a quanto visto a Cremona e che se la giochi punto a punto”, aggiunge l’allenatore dell’Hermaea, che anche contro la Bsc Materials Sassuolo dovrà fare a meno della palleggiatrice titolare Ulrike Bridi, infortunata.

“Sassuolo può contare su individualità abili ed esperte, sono esuberanti al servizio e fanno del muro una delle loro armi principali”, avverte, poi, Guadalupi. “Bisognerà essere focalizzati sui temi a cui ci sottoporrà l’avversario ma anche sul nostro gioco e sulla nostra qualità”. Si gioca alle 18: arbitrano Marco Laghi e Simone Fontini.

