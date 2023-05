Buona la prima per Sarroch e Cus Cagliari nei playoff di Serie B maschile. Sul campo della Datterino Letojanni, Sarroch si è imposta in quattro set, conquistando i primi tre punti del triangolare per la promozione in A3. La squadra di coach Franchi ha vinto il primo set 15-25, perso il secondo 26-24 per poi tornare avanti con due parziali per 16-25.

Il Cus Cagliari, in trasferta contro Raffaele Lamezia, ha vinto allo stesso modo per 3-1 con i parziali di 21-25, 25-20, 13-25 e 16-25. Anche per gli universitari sono arrivati tre punti preziosi nella corsa al terzo turno.

La San Paolo perde l’andata del playout di Serie B1 femminile. Sul campo di Concorezzo, le cagliaritane sono state sconfitte in tre set coi parziali di 25-23, 25-16 e 25-15. Sabato il ritorno in Sardegna per provare a ribaltare il risultato e strappare la salvezza.

