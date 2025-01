Domenica contro l’Itas Trentino l’Hermaea Olbia potrebbe giocarsi la qualificazione alla poule promozione. Solo un successo pieno in casa della vice capolista terrebbe accese le speranze della squadra di Dino Guadalupi, ma occhio ai risultati delle altre.

La vittoria ritrovata contro la terza della classe Melendugno, piegata 3-1 in rimonta ieri al GeoPalace, vale quota 23 ma a 4 punti dalla zona promozione, a due giornate dalla fine della stagione regolare della A2 femminile di volley, le galluresi sanno che, se da una parte non possono sbagliare contro Trento, ed eventualmente all’ultimo turno in casa contro il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley, dall’altra davanti almeno due tra Cremona, Offanengo e Padova – protagoniste queste ultime dello scontro diretto di domenica prossima – dovranno rallentare.

Altrimenti sarà poule salvezza, nella quale i punti conquistati in campionato faranno classifica. Al momento delle formazioni impelagate nella parte bassa dei due gironi l’Hermaea nella classifica generale è seconda alle spalle di un’altra squadra del Girone B, ovvero Cremona (27 punti), per cui, in ogni caso, la categoria non sarebbe a rischio.

