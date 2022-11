L’Hermaea Olbia cade a Cremona e rimedia la prima sconfitta in campionato. Esperia a segno 3-0 stasera, al termine dell’infrasettimanale valido per la 4ª giornata di A2 femminile di volley, in una sfida quasi senza storia.

La partita del PalaRadi è dominata per lunghi tratti dalla formazione di casa, alla quale la squadra di Dino Guadalupi prova a opporre resistenza riuscendoci solo in parte, nel secondo set e nel finale del terzo, in cui annulla tre match point all’avversario.

Vinto il primo set 25-16, Cremona deve faticare nel secondo, chiuso 25-23, ma anche nel terzo e ultimo, nel quale all’Hermaea, a cui tocca sempre inseguire, riesce anche l’aggancio sul 9-9 e il sorpasso (9-11). Dunque il ritorno irresistibile delle lombarde, che, ripresa la testa del parziale, tirano dritto fino al 24-19, e, dopo aver fallito tre match ball, conquistano il gioco 25-22 e la partita 3-0.

In doppia cifra, tra le galluresi, Bulaich con 14 punti realizzati, ma anche Miilen e Schirò, con 10 palloni messi a terra a testa.

