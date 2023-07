Dopo la conferma dello staff tecnico, l’Hermaea Olbia è passata al roster: il primo colpo di mercato della stagione 2023/24 è Dana Schmit, che ricoprirà il ruolo di palleggiatrice titolare nel prossimo campionato di A2 femminile di volley.

La 27enne regista, austriaca di Vienna, arriva in Gallura dopo l’esperienza in Francia nel Moulhouse. «Ho deciso di affrontare questa nuova avventura perché volevo cimentarmi nell’alto livello del volley italiano: è sempre stato un sogno, per me, giocare nel vostro Paese», spiega la giocatrice.

Che si presenta così: «Tra le mie caratteristiche principali c’è la capacità di mantenere la freddezza nei momenti difficili. Obiettivi? Dal punto di vista personale, migliorare per stabilizzarmi su un livello internazionale. Quanto agli obiettivi di squadra, mi piacerebbe vincere il più possibile, divertirmi e ovviamente ottenere un piazzamento nei playoff».

