A due giornate dalla fine del campionato di A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia deve fare i conti con una poule salvezza ormai certa e con l’idea che per fare punti negli ultimi due impegni della stagione regolare dovrà superarsi.

Reduce da 8 sconfitte consecutive, la squadra di Dino Guadalupi, penultima nel Girone B a quota 12, sarà di scena domenica sul campo del Montecchio. Quel Montecchio che lo scorso 18 novembre sconfisse al GeoPalace nell’ultimo successo prima del filotto negativo, che ha fruttato alle galluresi 2 punti sui 24 disponibili. «È evidentemente un momento difficile e frustrante per noi: in allenamento stiamo provando a mettere più attenzione su ogni pallone e a pensare che il duro lavoro porta risultati», interviene Bianca Orlandi presentando la sfida dell’8ª giornata di ritorno contro la formazione veneta, terza in classifica.

«Montecchio è una squadra completa con attaccanti di qualità e con un’importante fisicità; noi – aggiunge la schiacciatrice biancoblù – dobbiamo ripartire pensando a giocare ordinate e con intelligenza». Squadre in campo al PalaFerroli di San Bonifacio alle 17: arbitrano Fabio Pasquali e Daniela Benedetto.

