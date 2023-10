Domani in casa contro l’Offanengo, a partire dalle 17, l’Hermaea Olbia proverà a vincere la prima partita della stagione. A secco di successi dopo le prime quattro giornate del campionato di A2 femminile di volley e relegata in fondo al Girone B con un punto, la squadra di Dino Guadalupi affronta la sfida con la terzultima della classe con l’obiettivo di rifarsi tra le mura amiche del Geopalace.

Ma per riuscire nell’impresa sarà necessario «cambiare l'atteggiamento: se ci presenteremo alla gara timorosi o con la speranza che l'avversario ci regali qualcosa, non riusciremo a invertire il trend», avverte Guadalupi. «Il turno infrasettimanale ci obbliga a voltare pagina velocemente dopo la sconfitta di Costa Volpino: dobbiamo cancellare la gara di domenica da un punto di vista emotivo, tenendo però bene in considerazione gli insegnamenti che ci hanno portato», aggiunge il coach delle galluresi.

«L’Offanengo è una squadra piuttosto fisica in tutti i ruoli: abbiamo incontrato altri avversari con queste caratteristiche, e il nostro muro difesa ha tenuto bene. A questo dovremo aggiungere dei miglioramenti nella qualità del servizio». Ma non solo, come sottolinea in conclusione Guadalupi: «Cerchiamo una reazione mentale attiva: troppe volte rinunciamo a fare ciò che serve per vincere, abbandonandoci a soluzioni poco efficaci che ci fanno perdere continuità».

© Riproduzione riservata