In cabina di regia l’Hermaea si assicura Rosita Civetta. La costruzione del roster olbiese prosegue con la conferma della 21enne palleggiatrice piacentina, che l’anno scorso in biancoblù ha esordito nella A2 femminile di volley, contribuendo alla salvezza.

Dopo aver blindato il libero Sophie Blasi, il club gallurese annuncia, dunque, l’accordo con Civetta, che sarà a disposizione del coach Dino Guadalupi per il prossimo campionato cadetto, undicesimo di fila per l’Hermaea. «È stata una bella stagione di alti e bassi, finita nel migliore dei modi», interviene la giocatrice.

«Abbiamo lavorato sodo e conquistato ciò che meritavamo grazie all’unione squadra. Con alcune conferme nel roster e nello staff tecnico, spero si riesca a ricreare questa unione fin da subito, così da accogliere e supportare al meglio l’innesto delle nuove compagne», aggiunge Civetta. «A livello personale, è stata una stagione intensa, di continua crescita, durante la quale sono riuscita a togliermi qualche soddisfazione. L’Hermaea è una società positiva e ambiziosa, farne parte è come sentirsi a casa, e nei momenti difficili non è mai mancato il sostegno dei tifosi».

Infine, le aspettative per la prossima stagione: «Partendo da una buona base ci sono tutti i propositi per far bene. Cercheremo di alzare l’asticella».

