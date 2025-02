La sconfitta nell’anticipo con la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, a segno al GeoPalace al tie-break, costa alla Resinglass Olbia una posizione in classifica.

La terza giornata della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, completata oggi dalle altre quattro partite, premia l’Albese Como, che batte la Clai Imola 3-0 e supera la squadra di Dino Guadalupi al secondo posto con 31 punti e 4 di distacco dalla capolista Offanengo, che consolida il primato grazie al 3-0 inflitto alla Bam Mondovì.

Galluresi terze con 29 punti e un discreto vantaggio sulle dirette inseguitrici Imola, staccata di 7 lunghezze, e dalla coppia formata da Castelfranco Pisa e Orocash Picco Lecco (-8). A distanza di sicurezza c’è la zona retrocessione, in cui lottano Casalmaggiore (20 punti), Concorezzo e Mondovì (appaiate a quota 15) e Altino, che si conferma fanalino di coda con 10 punti.

Nella settimana che porta alla trasferta di Mondovì dopo il doppio turno casalingo che ha fruttato 3 punti tra il tie-break vinto contro Imola mercoledì e quello perso ieri notte contro il Castelfranco Pisa, dopo quasi tre ore di partita, a Guadalupi non mancheranno gli argomenti: perdere una partita così davanti al proprio pubblico, al quinto set, dopo essere stati in vantaggio 2-0 contro un avversario che veniva da cinque sconfitte in cui non aveva fatto neppure un punto, tra regular e post season, merita una riflessione approfondita, con sette gare ancora da giocare e squadre che lottano col coltello tra i denti per salvare la categoria.

