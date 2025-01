L’Hermaea Olbia perde una partita praticamente vinta cedendo al tie-break alla Nuvolì Altafratte Padova davanti al suo pubblico, quando un successo stasera al GeoPalace avrebbe fruttato il sorpasso in classifica ai danni dell’avversario e il -1 dalla poule promozione.

Nello scontro diretto della 5ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi si porta avanti 2-0 vincendo il primo set 25-21 e il secondo in rimonta 28-26. Segnali di reazione della formazione ospite, che accorcia le distanze facendo suo il terzo parziale ai vantaggi 29-27, pareggiando i conti col quarto, conquistato col punteggio di 25-17, e chiudendo in crescita e in bellezza al tie-break, vinto 15-11.

Il magro bottino di un punto vale quota 20 in classifica, con la poule promozione che resta a 3 lunghezze di distanza. Nella settimana che verrà servirà una riflessione seria su quanto accaduto per preparare al meglio la trasferta sul campo della Trasporti Bressan Offanengo, che in classifica precede le galluresi a +4.

