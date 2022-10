Buona la prima per l’Hermaea Olbia. Al debutto nella A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi piega il Club Italia con un netto 3-0, conquistando i primi 3 punti in classifica nel girone A.

“Sono veramente soddisfatto della partita giocata: abbiamo mostrato un atteggiamento molto attento, competitivo e focalizzato, e sotto certi aspetti siamo andati anche meglio rispetto ai livelli che registriamo in allenamento”, ha spiegato ieri, nel post gara del GeoPalace, il coach delle galluresi, a segno sulle azzurrine 25-16, 25-23, 25-19.

“Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tantissimo: abbiamo margini di crescita importanti, ma questo risultato – aggiunge Guadalupi – ci dà la spinta per cercare di aumentare ancora la nostra qualità”.

In un girone molto competitivo, e con un posto in meno a disposizione nei playoff – traguardo che l’Hermaea punta a bissare dopo l’exploit della scorsa stagione – la strada per le biancoblù sarà lunga, a maggior ragione con un roster rivoluzionato. Ma partire bene aiuta. Come aiuterà replicare domenica in casa dell’Offanengo nella prima trasferta del campionato.

