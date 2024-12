L’Hermaea Olbia che gira al quinto posto può puntare ai playoff. Alla squadra di Dino Guadalupi le quattro vittorie consecutive delle ultime quattro giornate d’andata della A2 femminile di volley hanno fruttato 11 punti, che valgono quota 14 e la zona promozione. Una ripresa che solletica il sogno di una post season da protagonista.

Il girone di ritorno comincerà domenica in casa contro il vice fanalino di coda Concorezzo, dopodiché le galluresi andranno a far visita alla quarta della classe Esperia Cremona. Seguirà il turno prenatalizio contro l’Albese Como tra le mura amiche del GeoPalace e quello di Santo Stefano sul campo della “big” Futura Giovani Busto Arsizio, dunque la sosta di Capodanno e la prima del 2025 in casa contro l’Altafratte Padova il 5 gennaio. La stagione regolare si chiuderà con le sfide con Offanengo fuori, Melendugno a Olbia, la capolista Itas Trentino in trasferta e la cenerentola Tenaglia Abruzzo Volley il 2 febbraio in casa.

Al termine della stagione regolare le squadre classificate dal 1° al 5° posto accederanno alla poule promozione, nella quale, mantenendo i punti conquistati nella prima parte del campionato, affronteranno le prime cinque dell’altro girone tra andata e ritorno, per un totale di altre 10 giornate.

La prima classificata al termine della poule promozione sarà promossa in A1, mentre le altre quattro si giocheranno il salto di categoria nei playoff al meglio delle tre gare tra seconda e quinta e terza e quarta. Le vincenti si affronteranno poi, sempre al meglio delle tre gare, con l’eventuale gara 3 in programma l’ultimo weekend di aprile, nella finalissima che varrà la seconda promozione nella massima serie.

In passato l’Hermaea ha conquistato gli spareggi promozione tre volte, tra il 2020 e il 2023, e in due occasioni con Guadalupi in panchina.

