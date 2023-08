Subito Mondovì (in casa) e Marignano (fuori): la stagione dell’Hermaea Olbia, al via del campionato di A2 femminile di volley 2023/24, girone B, inizierà col botto.

Ma nel girone di andata la squadra di Dino Guadalupi avrà la possibilità di giocare due turni casalinghi consecutivi, anche se al giro di boa dovrà affrontare due trasferte impegnative come quelle di Macerata e Mondovì nel giro di 4 giorni. «La partenza non è delle più agevoli: ci andiamo a scontrare subito contro due squadre attrezzate, che vogliono far bene, come ogni anno, e la cosa non mi fa impazzire, perché come ogni anno avremo difficoltà nel fare test amichevoli contro compagini di Serie A, per cui non so se riusciremo ad arrivare con il ritmo partita giusto all’appuntamento», interviene il direttore generale del club gallurese Michelangelo Anile.

«Poi, inizia un ciclo di partite contro avversari con cui ci giocheremo gli ultimi posti per entrare nella poule promozione. Ovviamente – chiarisce il dirigente dell’Hermaea – sono ragionamenti che si basano sui roster e sulla storia recente delle squadre: alla fine, come sempre, sarà il campo a svelare i reali valori».

Il campionato inizierà l’8 ottobre, 18ª e ultima giornata il 21 gennaio: dopo la regular season partiranno poule promozione e poule salvezza, che coinvolgeranno rispettivamente le prime cinque e le ultime cinque dei due gironi e decideranno le promozioni (due, una diretta, l’altra ai playoff) e le retrocessioni (ben 5).

La preparazione delle olbiesi, al decimo anno di fila in cadetteria, partirà, invece, a fine mese: a breve la società ufficializzerà sede e date del ritiro.

Il calendario 2023/24 dell’Hermaea Olbia

1ª giornata (and. 8/10, rit. 26/11) Hermaea Olbia-Mondovì;

2ª giornata (15/10, 3/12) Marignano-Hermaea;

3ª giornata (22/10, 10/12) Hermaea-Cremona;

4ª giornata (29/10, 17/12) Costa Volpino-Hermaea;

5ª giornata (1/11, 23/12) Hermaea-Offanengo;

6ª giornata (5/11, 26/12) Lecco-Hermaea;

7ª giornata (12/11, 7/1) Hermaea-Melendugno;

8ª giornata (19/11, 14/1) Hermaea-Montecchio;

9ª giornata (22/11, 21/1) Macerata-Hermaea.

