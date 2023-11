Il secondo successo dell’Hermaea Olbia arriva contro il Melendugno, ed è anche il primo al tie-break dopo gli sfortunati precedenti con Mondovì e Lecco.

La squadra di Dino Guadalupi si impone sulla neopromossa formazione pugliese, fanalino di coda del Girone B, al termine di una vera e propria battaglia. Tra le mura amiche del GeoPalace, le galluresi devono sudare parecchio per vincere il primo set ai vantaggi 32-30: una premessa che lascia intendere che il match della 7ª giornata della A2 femminile di volley non sarà una passeggiata.

Di più. In un amen le ospiti ribaltano il risultato facendo loro il secondo set 25-21 e il terzo 25-19, e portandosi sul 2-1, ma trascinata da Adriano, mvp del match anche stavolta con 24 palloni messi a terra, l’Hermaea ristabilisce l’equilibrio conquistando il quarto set col punteggio di 25-18 e trascinando la sfida al quinto, dove si impone infine 15-13.

Col successo di stasera le galluresi portano a casa 2 punti che sono ossigeno puro e valgono quota 7 in classifica, mentre all’orizzonte si staglia la doppietta di vertice: sabato, di nuovo al GeoPalace, le biancoblù se la vedranno con la capolista Montecchio nella penultima gara del girone d’andata, che precede di qualche giorno l’ultima, in programma in infrasettimanale mercoledì, quando, in notturna, l’Hermaea affronterà la vice primatista Balducci Macerata a domicilio.

© Riproduzione riservata