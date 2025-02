Il percorso per la conferma della categoria per la dodicesima stagione consecutiva riprende dal successo al tie-break contro la Clai Imola Volley: al debutto tra le mura amiche del GeoPalace nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley, la Resinglass Olbia batte la formazione romagnola 3-2 e sale in classifica a quota 28, confermando il secondo posto, a pari punti con l’Albese Como, e il vantaggio di 10 lunghezze sulla zona retrocessione.

Dopo lo sfortunato esordio contro Casalmaggiore, a segno 3-0 al PalaRadi di Cremona, la squadra di Dino Guadalupi ritrova la vittoria nel turno infrasettimanale al termine di una partita combattuta ed equilibrata, come suggeriscono i parziali (24-26, 25-14, 25-15, 20-25, 15-9) del 3-2 di ieri sera. Una gara che sottolinea il livello della competizione, con le prime due giornate che non hanno lesinato sorprese: la capolista Offanengo ha perso al tie-break al debutto contro Imola e poi, sempre al quinto set, contro Lecco, mentre il fanalino di coda Altino ha piegato al primo turno Mondovì 3-2 e Pisa 3-0 ieri.

Tra frenate in testa e recuperi in coda la post season sarà tutto fuorché scontata. Per questo le galluresi non dovranno fallire l’opportunità che la sfida casalinga, seconda della settimana, con la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa offrirà loro sabato sera.

© Riproduzione riservata