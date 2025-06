Ventiquattro match in due giorni, 48 pugili provenienti da tutta l’Isola, dal resto dell’Italia e dalla Svizzera, hanno fatto spettacolo nella piazza Garibaldi, il “salotto” di Porto Torres, sotto lo sguardo di appassionati e curiosi, un folto pubblico ha assistito alle due serate all’insegna dello sport più avvincente, presentato dallo speaker federale Angelo Di Fraia.

Nel weekend appena concluso, il centro cittadino è stato animato dalla quarta edizione del Summer Se.Sa Boxing, un evento di carattere internazionale che ha visto vincere la Sardegna contro la Svizzera per 4-0, con una doppia vittoria dei pugili della palestra Corner Gym Oristano (Elite 65kg): Cesare Nardi contro Ahmet Kameraj e Alessio Bilancetta su Loris Reich. Il terzo punto è arrivato da Salvatore Vacca di N.O Academy che ha chiuso il match senza tanti fronzoli su Yago Ferron Diaz (Elite 75kg); infine Alessandro Cafaro (Elmas) ha vinto alla terza ripresa per intervento medico su Tarik Sehic (Elìte 75kg). Nella sfida internazionale anche due pari dei pugili della Se.Sa, con Davide Pagliarulo contro Markovic Boris (U19-60kg) e Mattia Zanda su Omar Tandartini (Elite-70kg).

La manifestazione organizzata dall’Asd Se.Sa Boxing group si è riproposta nel ricordo di Maria Grazia Biccheddu, imprenditrice scomparsa prematuramente cinque anni fa. Sul quadrato anche sette match tra i dilettanti provenienti dalle palestre della Sardegna, con Bruno Sabino (Boxing Sassari) che si è imposto su Giovanni Canu (Burruni) (U15 -55kg); tenacia e tecnica nei colpi di Enrico Falchi (Se.Sa) che ha vinto ai punti contro Mattia Vacca (Ap Sarroch): Minniti Filippo (Team Erittu) ha superato il suo avversario Mattia Olivieri (Gymnasium SS) negli U19-60kg; Theo Locci (Sarroch) negli U15 ha avuto la meglio su Cristian Addis (Erittu); Stefano Ibba (Sant’Elia) ha vinto su Federico Manca (N.O. Academy) negli U19; Felipe Brisu Elìte 80kg (Cappai) su Pietro Cattaneo (Malodrottu); parità tra Salvatore Calledda (Cappai) negli U17 contro Samuele Miquelis (Sant’Elia).

Nella seconda serata, domenica 29 giugno, il Summer Event ha ospitato la fase interregionale del campionato italiano Under 17, indetto dalla Federazione pugilistica italiana, dove i campioni regionali sardi hanno sfidato i pari avversari delle regioni Sicilia, Calabria, Liguria e Campania. Quattro i vincitori delle varie categorie di peso che hanno guadagnato il pass per le fasi nazionali del campionato Under 17 in programma dal 5 al 7 settembre a Cascia. La prima vittoria al ligure Simone Amatruda (Team Dibari) contro Flavio Usai (Palaistike), la seconda a Giorgio Ricca (Dresda) su Riccardo Deiana (New University), terzo il sardo Emanuele Conte (Art Asd) su Dylan Borzacchiello (Pizzo) e quarto Biagio Zuncheddu (Aragon Sport) su Cristian Scozzafava (Club Invictus).

Nei sette match fuori programma, parità tra Federico Pistidda (Se.Sa) e Luca Manca (No Acadmy) negli Under 15; stesso risultato nel match tra Alessandro Idini (Se.Sa) e Ameer Soliman (Ap Sardegna); si è distinto Arturo Maltoni (Se.Sa) che con grinta e tecnica, seguendo i suggerimenti dei suoi allenatori all’angolo, Antonello Loi e Pietro Pintadu, ha battuto Elion Sinani (Dibari) negli Under17; vittoria ai punti anche per Omar Ndiaye (Erittu) su Salvatore Loi (Ap Sardegna) negli Under15; finisce in parità l’incontro U19 tra Riccardo Razzoli (Erittu) e Francesco Pinna (Ap Sardegna); pari anche per Alessandro Salis (Se.Sa) e Pietro Vario (Dibari) negli U19; nell’unico incontro Elite 65kg vittoria ai punti per Luca Manca (Ap Sardegna) su Federico Alizia (Dibari).

