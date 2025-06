Le ultime finali giovanili, che assegnavano gli scudetti Under 16, non hanno portato bene al Cus Cagliari e all’Amsicora. Le due squadre hanno concluso rispettivamente al terzo posto nella finale Under 16 maschile, ed al settimo tra le pari età femminili.

A Mori il Cus Cagliari si è scontrato nella partita d’esordio con il Potenza Picena ed è stato battuto 8-3. È stato l’unico passo falso contro la squadra che due giorni dopo avrebbe vinto lo scudetto di categoria. I ragazzi allenati da Tocco e Pischedda si sono poi ripresi pareggiando 4-4 con l’Adige e battendo la Galatea per 3-2, chiudendo al secondo posto il girone eliminatorio. Nella finale per il terzo posto sofferta vittoria per 5-4 sulla San Giorgio. Il Cus sale comunque sul podio, e prosegue il cammino dopo i titoli Under 12 nel 2023 e Under 14 l'anno successivo.

A Brà, nelle finali femminili, l’Amsicora ha perso le tre partite del girone, 5-0 con il Cus Padova (che ha poi vinto il titolo), 3-2 con la Capitolina, e 1-0 con l’HC Genova. Nella partita che valeva il settimo posto le ragazze di Agus Fiorelli hanno battuto 3-1 l’HT Bologna.

La stagione giovanile va così in archivio, arricchita dai titoli dell’Amsicora nell’Under 14 femminile, e della Juvenilia Uras nel Torneo Preagonistico Centro Sud Under 12.

Parahockey

L’Italia continua a dominare il panorama internazionale. Gli azzurri tre volte campioni d’Europa con il cagliaritano Marco Lecis, hanno vinto la Santorelli Cup, disputata in Bulgaria, a Sofia, giunta alla seconda edizione e bissando il successo dello scorso anno. Due vittorie nella prima giornata, 6-1 al Belgio e 9-0 all’Irlanda con una rete di Lecis, schierato dal coach Carboni nel ruolo di difensore. Ieri le ultime due partite, vinte 6-0 con l’Olanda e 4-2 con la Bulgaria.

