Giovanni Carboni vince il Gran Premio e la classifica dei 7 anni e oltre a Tanca Regia nella 2ª tappa del Trofeo Asvi, andata in scena nel fine settimana.

Nel duello del salto ostacoli tra cavalli grigi il cavaliere del Circolo Ippico San Martino l’ha spuntata in sella ad Ardita Nice su Piero Pala e Zweitschrift nel Gran Premio C140 a due manches: a parità di penalità (una barriera abbattuta nella prima manche, percorso netto nella seconda), Carboni si è imposto, infatti, per la maggior velocità. Al terzo posto Beatrice Schirru, la più giovane coi suoi 19 anni, che nella prima manche, in sella a Della Spock, ha portato a termine il percorso migliore.

Quanto agli altri risultati, il campione regionale Gianleonardo Murruzzu ha vinto su Blandina la C130 mista speciale valida per i cavalli di 6 anni Asvi, ma la classifica finale dei 6 anni ha visto vincitore Alessandro Lutzu su Divaksar.

Venerdì è stato Gregory Garcia su Aurora My Love a vincere la gara più tecnica della giornata, la C130 a tempo, mentre sabato Murruzzu su Barein è stato il più veloce tra i percorsi netti della C135 speciale a fasi consecutive riservata ai cavalli di 7 anni e oltre Asvi. Nei 6 anni vittoria di Angela Lanzetta su Dubai.

Per quanto riguarda la classifica dei 4 anni Asvi, si segnalano 16 ex equo: Giovanni Carboni su Falco Nero e Freccia Rossa, Andrea Guspini su Fabulous, Febel, Freya Sarda e Frenklin, Giampietro Aresi su Fulmine Baio, Antonio Meloni su Fiokketto AA, Riccardo Dettori su Franklin, Luca Riccardi su favolosa Baia, Angela Lanzetta su Fujairah, Gregory Garcia su Ferdinanda, Luigi Angius su Follia d'Amore, Francesco Carbone su Fanny de Morimenta, Piero Pala su Fort worth AA e Mattia Mattu su Fahad.

Infine, nei 5 anni Asvi si registrano quattro vincitori: Raffaela Montis su Elvio, Giovanni Carboni su Eccelsa AA, Antonio Depalmas su Essude e Marco Pau su Erba Entu.

