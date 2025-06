Grande prova dei due portabandiera dell’Asd Podismo Sarroch alla 48^edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon di ieri: Alessio Mocci e Andrea Massa hanno completato la gara da 50 km, 31 dei quali in salita e con un dislivello di 1300 metri, rispettivamente in 5 ore e 10 minuti, e 5 ore e 32. L’ultramaratona, nota per il suo percorso impegnativo, mette ogni anno alla prova i runners provenienti da tutta Italia: per Andrea Massa, che lo scorso anno ha portato a termini i 100 km del Passatore, e Alessio Mocci, alla prima gara su una distanza superiore alle consuete maratone ma comunque un runner esperto, il nemico numero uno è stato il caldo. “Ci siamo preparati molto bene, e sapevamo quanto sarebbe stata dura – raccontano i due podisti di Sarroch -, ma per completarla, con le temperature di questi giorni, c’è voluta un’autentica impresa. Questa ultramaratona, in realtà, si divide in due gare: la prima parte, da 33 km, mette a dura prova, ma sono gli ultimi 17, in scalata verso Abetone, con pendenze che arrivano al 12%, a far soffrire anche i podisti più esperti. La fatica è stata tanta, ma non ci siamo mai arresi: dopo tanti sacrifici per essere arrivati sin qui, l’emozione di raggiungere l’arrivo è stato il coronamento di un percorso di allenamento andato avanti per mesi”.

