L’Hermaea Olbia cresce. E crescono le sue giocatrici. Quando si dice il gioco di squadra, tra le protagoniste del successo sul Concorezzo c’è Karin Barbazeni.

Tornata a Olbia quest’estate, dopo una prima esperienza datata 2021/22, la centrale trentina analizza lo stato di forma della sua squadra, alla quinta vittoria consecutiva nella A2 femminile di volley. «È un periodo in cui ci stiamo allenando molto bene e abbiamo ben chiaro che il percorso che dobbiamo fare è su di noi per cercare di mettere le nostre qualità in campo», spiega Barbazeni, che domenica ha chiuso il match della prima giornata di ritorno contro la penultima della classe con 11 punti realizzati.

«All’inizio siamo partite forte, perché sappiamo che le gare sono tutte importanti, dalla prima all’ultima, soprattutto per la classifica», dice poi a proposito della sfida del GeoPalace. «Loro, però, non sono una brutta squadra: al contrario, hanno tanti punti di forza, come la difesa, e quindi, una volta prese le misure, ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma siamo riuscite a uscirne fuori».

Ora, si va a caccia del sesto centro nell’anticipo di sabato in casa dell’Esperia Cremona, che data la situazione in classifica, dove con 17 punti l’Hermaea, in zona promozione, precede di due lunghezze la formazione lombarda, è a tutti gli effetti uno scontro diretto. «Come gruppo squadra abbiamo preso consapevolezza delle nostre potenzialità: andiamo a giocare su un campo difficile – aggiunge a proposito del prossimo turno Barbazeni – ma daremo il cento per cento per provare a portare a casa la partita».

